Sauver des emplois chez Bombardier à La Pocatière en devançant une commande de voitures AZUR

Le premier ministre du Québec a trouvé une solution pour sauver les emplois à l'usine de bombardier de La Pocatière qui pourrait mettre à pied temporairement de 300 à 600 employés à l'automne, faute de travail. Il souhaite devancer les commandes des nouvelles voitures AZUR pour le métro de Montréal.

D’après les informations de Radio-Canada, le gouvernement souhaiterait donc que la STM devance sa commande de voitures de métro repoussée il y a 4 ans à 2036, puisque trop coûteuse.

« C’est une hypothèse forte intéressante. J’en ai d’ailleurs parlé à la mairesse Plante parce que l’usine de La Pocatière est faite pour ça. Donc le temps de transition serait minimisé », a expliqué le premier ministre Philippe Couillard de passage à Washington pour parler de libre-échange.

Le contrat permettrait de remplacer les voitures de métro MR-73, mises en service à la fin des années 70, et d’assurer des emplois à l'usine de La Pocatière, qui est en phase de compléter à l’automne son contrat pour le remplacement des véhicules datant des années 60.

La STM confirme avoir récemment reçu une demande du gouvernement quant à la possibilité d’intégrer de nouvelles voitures AZUR, mais elle ajoute qu'elle en est toujours à l'analyse de cette demande.

La société de transport a déjà reçu 36 des 52 trains prévus à son contrat avec Bombardier. Elle en recevra deux supplémentaires en raison de retard dans la production.

« On pense aux travailleurs et à leurs familles »

Cette stratégie fait suite à une annonce du premier ministre Couillard au moment du dévoilement du consortium ayant remporté l’appel d’offres pour le Réseau express métropolitain de Montréal (REM). Il avait voulu se faire rassurant en disant qu’il y aurait d’autres occasions pour Bombardier et La Pocatière.

Cependant, il est impossible pour le moment de confirmer qu’une annonce officielle sera faite. Nos informations confirment toutefois que des pourparlers sont en cours et que les libéraux souhaiteraient en faire l'annonce le plus rapidement possible.

Mais le gouvernement doit d'abord s’entendre avec ses divers partenaires dans ce dossier : la STM, bien sûr, en plus de la Ville de Montréal et de Bombardier.

« On a hâte que M. Couillard vienne nous faire l’annonce officiellement ici à l’usine. Présentement, c’est sûr que c’est un projet. C’est une intention. Mais lorsque ce sera approuvé, annoncé en grand pompe, oui, ce sera un soulagement pour nos travailleurs », a commenté Mario Guignard, président du syndicat des employés de l’usine de Bombardier à La Pocatière.

Il espère que cette annonce soit faite le plus vite possible, car il rappelle que l’important sera de s’assurer que les fournisseurs seront en mesure de recommander la matière première pour relancer la production.

Avec des informations de Véronique Prince