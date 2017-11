Semaine mondiale des entrepreneurs : des jeunes à la découverte de réussites locales

Des élèves du secondaire de Sept-Îles et de Port-Cartier plongeront mercredi dans la vie des chefs d'entreprises, à l'occasion de la Semaine mondiale des entrepreneurs. Ils rencontreront une dizaine d'entreprises pour faire vibrer leur fibre entrepreneuriale.

Un texte de Jean-Louis Bordeleau

« Être entrepreneur, c'est avoir des défis au quotidien », avertit Isabelle Dupuis, copropriétaire de la boutique Marie-Fleur. Son commerce situé à Port-Cartier fait partie de ceux que visiteront les élèves de la région.

Son parcours, comme celui de plusieurs entrepreneurs, est unique. Jeune, elle entre en contact avec le métier de fleuriste par un membre de sa famille. Intéressée par le commerce, elle suit des cours de perfectionnement avant de se lancer en affaires.

Selon une responsable de la Semaine des entrepreneurs, Kim Blais, les jeunes apprendront qu'il existe en réalité une panoplie de façons de devenir entrepreneur.

Les parcours sont souvent atypiques. Certains vont étudier longtemps dans le domaine, tandis que pour d'autres, c'est la vie qui les a emportés là. Kim Blais, agente de projets jeunesse au CJE Duplessis et responsable de la semaine des entrepreneurs

Être son propre patron comporte beaucoup d'avantages, selon Isabelle Dupuis : « Tu peux faire ce que tu veux. Tu n'as pas de compte à rendre à personne. Tu n'es pas dépendant des autres ».

Elle invite les jeunes à se lancer en affaire, même si cette liberté se paye au prix d'un grand nombre d'heures travaillées.

Conseils

Aux futurs propriétaires, Isabelle Dupuis conseille de « ne jamais s'avouer vaincus, d'être à l'écoute des gens, et de savoir s'adapter ».

La clé du succès, c'est le travail. Isabelle Dupuis, copropriétaire de la boutique Marie-Fleur

Malgré l'économie parfois chancelante, Isabelle Dupuis assure que l'entrepreneuriat permet de bien gagner sa vie, « surtout lorsqu'on est bien entouré ».

« Les opportunités sur la Côte-Nord en entrepreneuriat, on peut en avoir plusieurs. [...] C’est toujours possible de réussir en affaire si on a un projet qui nous tient à coeur et que l'on travaille fort », assure-t-elle.

La semaine des entrepreneurs se déroule du 13 au 24 novembre. Près de 10 000 jeunes de 12 à 17ans de partout en province participent à cette semaine.