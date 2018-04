Subvention pour développer les installations portuaires à Saguenay

La Ville de Saguenay et le Gouvernement du Québec vont investir 700 000 $ pour réaliser des études d'approvisionnement du parc industrialo-portuaire du port de Grande-Anse.

La part de Québec s’élève à 665 000 $. Un des objectifs est d’identifier la meilleure source d’eau pour les industries, comme la minière BlackRock, qui veulent s’installer dans le secteur portuaire.

Ces études font suite aux rencontres citoyennes organisées par la Ville afin de rassurer les résidents inquiets de voir les sources d’eau potable drainées par les industries.

Les montants annoncés lundi par la mairesse Josée Néron, et le député de Dubuc, Serge Simard, permettront de jeter un nouvel éclairage sur l'approvisionnement en gaz naturel, l'approvisionnement en eau de procédé et de sécurité incendie, et sur l'installation d'égouts et de canalisation industrielle.

Port Saguenay et la Ville de Saguenay souhaitent que ces infrastructures puissent être mises en place d'ici juin 2020, date de la mise en activité prévue de l'usine de fonte de fer et de concentré de ferrovanadium destinés à l'exportation.

Les installations de BlackRock nécessiteront des centaines de mètres cubes d'eau à l'heure.

Port Saguenay estime qu'il faudra des investissements totaux d'environ 165 millions de dollars en infrastructure pour accueillir l'entreprise, cette somme prévoyant aussi une ligne électrique à haute tension et un système de convoyeur pour le minerai.