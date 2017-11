Suncor Énergie achète 41% des parts de l'entreprise crie PetroNor

Dans les prochaines semaines, Suncor Énergie détiendra près de la moitié des actions de PetroNor.

Avec les informations Emelie Rivard-Boudreau

Cette entente a été signée ce matin à Val-d'Or entre le vice-président directeur de Suncor, Kris Smith, et le président de PetroNor Ted Moses.

Petronor distribue du pétrole sur tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et emploie 70 personnes.

Selon le directeur général de Petronor, Richard Brouillard, cette transaction n'apportera pas de changement important aux opérations de l'entreprise.

Suncor investit dans PetroNor, mais on ne change pas la compagnie Richard Brouillard, directeur général de Petronor

Ce partenariat aidera également PetroNor pour avoir accès à davantage d'aide technique en matière d'environnement et du marketing.

Deux entreprises prometteuses

Richard Brouillard affirme que le partenariat s'est réalisé entre deux entreprises prometteuses, et non pas pour sauver l'une d'entre elles. « À la suite de notre acquisition de Produits Pétroliers Harricana, on attiré l'attention de Suncor. Ils nous ont approchés et ils se sont aperçus qu'on allait bien, qu'on avait le vent dans les voiles, et c'est pour ça qu'ils nous ont approchés. Ils ne sont pas là pour sauver des compagnies. C'est un partenariat entre deux entreprises qui allaient bien et qui se sont mises ensemble », dit-il.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.