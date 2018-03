Taux d’inflation de 1,8 % en janvier en Ontario

L'Ontario est l'une des deux seules provinces avec la Colombie-Britannique où les prix à la consommation ont affiché une croissance plus marquée d'une année à l'autre en janvier qu'en décembre, indique Statistique Canada.

Le taux d’inflation en Ontario se chiffrait à 1,8 % le mois dernier, comparativement à une moyenne nationale de 1,7 %.

Selon Statistique Canada, la baisse des tarifs d’électricité attribuable aux remises provinciales en Ontario était moins élevée en janvier qu’en décembre.

Autres facteurs en cause : les prix des repas au restaurant (+4,9 %) et des services de garde et d’entretien ménager (+9,9 %) qui ont augmenté en janvier, à la suite de la hausse du salaire minimum.