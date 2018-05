Taux d'intérêt à 1,25 % : la Banque du Canada joue encore une fois de prudence

La Banque du Canada maintient son taux directeur à 1,25 %. Il demeure ainsi inchangé depuis janvier 2018. laissant toutefois entrevoir une hausse possible en juillet prochain.

Dans sa décision, la Banque du Canada explique que les récentes données économiques indiquent que les perspectives de l'économie américaine et canadienne s'améliorent.

Les exportations de biens canadiens progressent plus rapidement que prévu et « les données sur les importations de machines et de matériel portent à croire que la reprise des investissements se poursuit ». Pendant ce temps, la Banque précise que les tensions politiques et commerciales sur la scène mondiale pourraient freiner la croissance de certaines économies de marchés émergents.

Au deuxième trimestre, le marché de l'immobilier a connu un printemps « atone », selon le communiqué de la Banque du Canada. La journaliste spécialisée en économie Andrée-Anne St-Arnaud explique qu'une hausse du taux directeur et, par conséquent, une hausse anticipée des taux hypothécaires pourraient freiner davantage le marché immobilier.

La Banque prévoit qu'avec un marché de l'emploi vigoureux et une hausse anticipée des salaires, le marché de l'immobilier devrait se stabiliser au cours des prochains mois.

Une hausse des taux d'intérêt pour maintenir l'inflation pourrait toutefois survenir en juillet prochain, comme l'indique la Banque du Canada. « La Banque continuera d’évaluer la sensibilité de l’économie aux mouvements des taux d’intérêt et l’évolution des capacités économiques », dit-elle.

Pour le moment, l’inflation au Canada se situe près de la cible de 2 % (2,2 % en avril) fixée dans la politique monétaire de la banque centrale. Les hausses des prix de l'essence des dernières semaines pourraient avoir des répercussions sur l'indice des prix à la consommation.

Le huard grimpe

Cette annonce de la Banque du Canada a eu un effet à la hausse sur le dollar canadien qui a grimpé de 0,5 ¢ US mercredi matin, se retrouvant autour des 77,33 ¢ US.