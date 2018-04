Trans Mountain : la C.-B. veut toujours se tourner vers les tribunaux

Le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique, George Heyman, maintient que la province souhaite se tourner vers les tribunaux sur la question de l'expansion du pipeline Trans Mountain.

Il réitère cette position jeudi après l’annonce selon laquelle Justin Trudeau interrompra un voyage de neuf jours à l’étranger pour tenter de régler l’impasse dans le dossier de cet oléoduc entre l’Alberta et la Colombie-Britannique.

Le premier ministre du Canada a fait savoir qu’il rencontrera ses homologues Rachel Notley et John Horgan dimanche à son retour du Pérou, et avant de s’envoler vers la France, pour essayer de faire avancer le dossier.

« Ce que nous avons toujours fait est de dire que voulons être raisonnable. Nous voulons nous servir des cours [de justice] ou de conversation pour résoudre les conflits, a rappelé le ministre Heyman. Je suis certain que le premier ministre [John Horgan] sera là pour parler de nos intérêts et de comment nous prenons une approche raisonnable et légale pour résoudre les disputes. »

La Colombie-Britannique souhaite demander au tribunal si elle a le pouvoir de limiter l'acheminement de pétrole dilué sur son territoire. Victoria ne semble donc pas vouloir fléchir sur le dossier malgré les nouvelles menaces de représailles de l’Alberta et les invitations répétées du fédéral d'arrêter de faire obstruction au projet. La pétrolière Kinder Morgan laisse entendre qu’elle pourrait suspendre l’expansion de l’oléoduc si elle n’a pas de nouvelles garanties qu’elle pourra le réaliser.

Elle soutient avoir déjà investi 1,1 milliard de dollars dans ce projet de 7,4 milliards de dollars. Kinder Morgan dit ne pas souhaiter investir dans un projet sans avenir.

L'Alberta y tient

Pour sa part, l’Alberta tient fermement à ce que l'agrandissement du pipeline aille de l’avant. Il permettrait de tripler la capacité du pipeline existant et de la faire passer passer de 300 000 à 890 000 barils de pétrole par jour.

La première ministre Rachel Notley a dit à l'issue d’une rencontre avec le ministre des Finances du Canada mercredi qu’elle était encore plus convaincue qu’Ottawa prendrait des mesures pour s’assurer qu’il soit réalisé. Elle n’a toutefois pas donné plus de détails sur ces dernières.