Traversiers : une élue demande à Charlottetown de maintenir la pression

À quelques jours du début de la saison de navigation des traversiers de l'entreprise Northumberland Ferries, une députée d'opposition à l'Île-du-Prince-Édouard demande au gouvernement provincial de maintenir la pression sur le fédéral afin d'assurer l'avenir du service.

Un texte de François Pierre Dufault

La députée progressiste-conservatrice Darlene Compton demeure « inquiète » pour l'avenir des traversiers qui desservent Wood Islands, dans l'est de l'île, et Caribou, en Nouvelle-Écosse.

L'élue de la région de Belfast demande au gouvernement libéral de réunir un groupe de travail qui avait été mis sur pied en 2017 dans le but d'assurer la pérennité du service qu'elle qualifie de « lien vital pour le transport et le tourisme ».

Il y a encore du travail à faire. Le statu quo est maintenu pour deux ans. Mais il y a toujours des préoccupations par rapport à l'état dans lequel se trouve le Holiday Island. Darlene Compton, députée progressiste-conservatrice de l'Île-du-Prince-Édouard

Le premier départ du quai de Wood Islands doit avoir lieu le 1er mai à 6 h 30.

En 2016, un des deux traversiers de Northumberland Ferries, le NM Holiday Island, a dû subir des réparations majeures en cale sèche pour la plus grande partie de la saison de navigation. L'autre navire, le NM Confederation, a assuré seul la liaison entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse cet été-là, ce qui a occasionné des changements d'horaires et de nombreux retards.

Le groupe de travail de l'Île-du-Prince-Édouard sur le service de traversier a déposé son rapport définitif au gouvernement le 5 juin 2017. Le document, rendu public mardi à la demande de Darlene Compton, contient six recommandations, comme celles d'exploiter des traversiers moins polluants et brise-glace, afin que le service soit offert à longueur d'année.

Nouveau modèle d'affaires

Le 5 mai 2017, le ministre fédéral de l'Agriculture et député de l'Île-du-Prince-Édouard, Lawrence MacAulay, a annoncé en grande pompe, lors d'un point de presse, qu'Ottawa avait trouvé un moyen d'assurer « la stabilité » de trois services de traversier dans les Maritimes, y compris celui de Northumberland Ferries.

En vertu du nouveau modèle d’affaires proposé, les exploitants comme Northumberland Ferries seraient tenus de se procurer des navires âgés de 10 ans ou moins. Ils devraient aussi s’engager à offrir le service à long terme, voire pendant 20 ans.

En décembre dernier, Transports Canada a cependant décidé de renouveler pour deux ans ses contrats d'exploitation avec les entreprises Bay Ferries et Northumberland Ferries, dont les navires assurent la liaison entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, et entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, respectivement.

Le contrat de la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) des Îles-de-la-Madeleine, qui assure la liaison maritime avec l'Île-du-Prince-Édouard, est aussi renouvelé pour deux ans.

« Plus de certitude »

Le statu quo est donc maintenu jusqu'en 2020 afin d'assurer « plus de certitude » pendant la transition vers un nouveau modèle d'affaires, selon Ottawa. Auparavant, les contrats d'exploitation étaient renouvelés annuellement.

Toutefois, au lieu de rassurer Darlene Compton, le maintien du statu quo pour deux ans inquiète encore davantage la députée de l'Île-du-Prince-Édouard. Selon elle, ce sont deux années perdues avant le remplacement du NM Holiday Island, un navire bientôt âgé de 47 ans.

Nous n'avons pas encore de contrats à long terme. Il y a encore des étapes à franchir. C'est important que le groupe de travail continue d'exercer son mandat important. Darlene Compton, députée progressiste-conservatrice de l'Île-du-Prince-Édouard

Le premier ministre insulaire Wade MacLauchlan se dit « optimiste » pour la suite des choses. Il dit que le gouvernement libéral à Charlottetown fait « tout qu'il peut pour encourager » la mise en place par Ottawa de contrats d'exploitation à long terme pour le service de traversier entre Wood Islands et Caribou.

Le premier ministre parle d'un « engagement historique » de la part du gouvernement fédéral.

Wade MacLauchlan n'a cependant pas l'intention de remettre sur pied le groupe de travail sur le service de traversier, qui avait vu le jour sur l'initiative de Darlene Compton. Il explique que le dossier est maintenant entre les mains d'un des conseils économiques régionaux que son gouvernement a créés en 2017. « Le conseil régional [de l'est de la province] a identifié le service de traversier comme une priorité pour le tourisme, l'économie et la croissance démographique », dit-il.