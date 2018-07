Trêve de travaux sur la 17e Avenue de Calgary

Après des mois de construction sur la rue longeant leurs établissements, les commerçants de la 17e Avenue vont pouvoir profiter d'un petit répit. Les travaux de réfection de cette artère de Calgary sont interrompus pour les mois de juillet et d'août.

Les marteaux-piqueurs se sont tus jeudi sur la 17e Avenue, au centre-ville de Calgary. Leur pause estivale donnera un peu de répit aux commerçants de l'artère.

Exaspérés, ceux-ci se sont plaints de voir leur chiffre d’affaires diminuer en raison des travaux qui défigurent cet axe commercial depuis des mois.

« Ça a été très, très, très difficile. On a eu une baisse de fréquentation de l'ordre de 50 % », estime Stéphane Le Berre, le propriétaire de la crêperie Breizh Bistro.

Une diminution particulièrement difficile pour le restaurant familial qui n'a ouvert ses portes qu'à la mi-mars et n'est pas encore bien établi.

« On avait une clientèle qui avait commencé à s'installer, partage-t-il, mais avec l'impossibilité de se garer, de circuler, les gens ne sont pas venus et on a eu énormément d'annulations durant les travaux. »

Pour maintenir le cap, Stéphane Le Berre a même dû se résigner à licencier des employés. « Donc, on a tourné en effectif minimum le temps des travaux », se désole-t-il.

Une situation loin d'être unique

L'association des commerçants de la 17e Avenue indique que le chiffre d'affaires des commerces a chuté, en moyenne, de 70 % l'année dernière et de 40 % cette année.

De son côté, la ville a reconnu que la situation était intenable pour les commerçants. Elle affirme avoir appris de ses erreurs et a voulu corriger le tir cette année en suspendant les travaux durant les mois estivaux, la période de plus fort achalandage sur la 17e Avenue.

« C'est une bonne nouvelle, parce qu'au moins, on va pouvoir travailler correctement. En plus, avec le début du Stampede, ça va quand même bien nous aider et j'espère qu'on va reprendre le chiffre d'affaires qu'on a perdu durant les travaux », se réjouit Stéphane Le Berre.

Les travaux reprendront début septembre et se poursuivront l'an prochain pour terminer la réfection des égouts.