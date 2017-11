Trop tôt pour une 3e phase à l'aluminerie de Sept-Îles

L'aluminium atteint 2 200 dollars américains la tonne sur les marchés internationaux. Un seuil considéré intéressant pour les investisseurs. Le président-directeur général du consortium Alouette, Claude Boulanger, estime toutefois qu'il est trop tôt pour envisager l'ajout d'une troisième phase à l'aluminerie de Sept-Îles

La Chine, qui produit plus de la moitié de l'aluminium mondial, procède à des fermetures d'usines désuètes. L'incertitude politique internationale dicte la prudence, selon Claude Boulanger.

Au niveau du marché en début d'année on était à 1 700 dollars US la tonne au niveau de l'aluminium. Présentement, on est autour de 2 200 dollars. Par contre, ce qu'on voit sur le marché c'est que c'est un peu spéculatif. On doit se laisser encore du temps pour voir si ces prix-là vont se maintenir dans les prochaines années

