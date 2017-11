Umano Medical : un bureau satellite à Lévis pour attirer la main-d'œuvre

Installé à L'Islet depuis 2012, le fabricant de lits destinés aux hôpitaux, Umano Medical, ouvre un bureau satellite à Lévis afin d'attirer de nouveaux employés.

Un texte de Guylaine Bussière

Dès janvier, les employés qui travaillent à la recherche et au développement des produits de l'entreprise s'installeront dans les nouveaux bureaux de Lévis. La production en usine se poursuivra du côté de L'Islet, en Chaudière-Appalaches.

Pour le président d'Umano Medical, Christian Cariou, il était important de faciliter le recrutement tout en améliorant la qualité de vie de plusieurs employés qui effectuent le trajet chaque jour à partir de Lévis.

« Le taux de chômage est très très bas dans la région. Ça nous amène à prendre des décisions pour satisfaire les employés », explique-t-il.

Depuis plusieurs années, Umano Medical assurait le transport d'une vingtaine de ses employés en minifourgonnettes. Ces travailleurs n'auront désormais plus à faire une heure en voiture, matin et soir, pour se rendre au travail.

Cette nouvelle réalité sourit à Jérôme Marcotte, un chargé de projet qui fait la route de Lévis et L'Islet depuis plus de 14 ans. « Ça va être plus facile pour la conciliation travail-famille », se réjouit le jeune père de famille.

Le recrutement nécessaire à une expansion

La direction d'Umano Medical songeait depuis un an et demi à ouvrir un bureau près de Québec. Pour atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars en 2022, l'entreprise n'a pas le choix de séduire de nouveaux talents. Le nombre d'employés devra passer de 115 à 230 en 5 ans pour assurer l'expansion.

« Depuis qu'on a annoncé qu'on aura un bureau à Lévis, ça nous a aidés à augmenter notre banque de CV », constate Christian Cariou.

L'entreprise, qui vend ses lits d'hôpitaux au Canada et aux États-Unis, compte maintenant développer les marchés de l'Angleterre et du Brésil. Il y a un an, Umano medical a rempoté l'appel d'offres du gouvernement du Québec pour fournir les lits aux hôpitaux du Québec pendant cinq ans.

L'entreprise a d'ailleurs complété l'installation de ses lits au nouveau CHUM à Montréal, à la fin septembre.

Umano Médical est née en 2012 à la suite du déménagement de l'usine de la compagnie Stryker de L'Islet au Mexique. Quatre des ex-dirigeants de Stryker, dont Christian Cariou, ont alors décidé de relancer l'entreprise.

Cinq ans plus tard, les quatre associés ne regrettent pas d'avoir misé sur l'expertise régionale afin de maintenir l'usine et les emplois en région.