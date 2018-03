Un appui provincial pour un accès Internet plus rapide à Hearst

Une société de télécommunications de la Ville de Hearst obtient une aide provinciale pour améliorer le service Internet haute vitesse dans cette municipalité. Le ministère du Développement du Nord et des Mines annonce qu'il investit 1,3 million de dollars pour appuyer l'extension du service de large bande.

Un texte de Francis Bouchard

Créée l’an dernier, la Corporation Hearst Wi-Fibe installe un réseau de fibres optiques qui augmentera les vitesses du service Internet et du service Ethernet à large bande dans la région.

[La subvention] va nous aider beaucoup dans nos dépenses en infrastructures. Il y avait beaucoup de modernisation à apporter ici à Hearst pour offrir un service Internet fiable et rapide Tania Cossette, directrice générale, Corporation Hearst Wi-Fibe

La province souligne que l’accès amélioré et plus rapide au service Internet va procurer des avantages sociaux et économiques aux résidents et aux entreprises.

La mise en place d'une infrastructure plus moderne peut permettre aux entreprises existantes de prendre de l'expansion et à des entrepreneurs de se lancer en affaires, selon Tania Cossette.

Plus tard, la société veut offrir des services de téléphonie et de télévision numériques.

Le projet a créé six emplois à temps plein dans la région.

L’investissement provincial s'inscrit dans le cadre du Programme stratégique d’infrastructure économique de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario.