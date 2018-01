Un bâtiment de huit étages sera le plus haut du Yukon

Des promoteurs envisagent de construire l'immeuble le plus haut du Yukon, soit un édifice de huit étages au centre-ville de Whitehorse.

Situé au coin de la rue Strickland et de la 2e Avenue, l’immeuble Mah’s Point Two proposera 40 appartements. Les promoteurs du projet ont déjà construit le Mah’s Point, un immeuble de six étages qui a ouvert en 2013. Les deux bâtiments prennent le nom de l’entrepreneur Tippy Mah.

Les travaux du Mah’s Point Two doivent commencer cet été.

Selon un conseiller des promoteurs, Glenn Munro, le Mah’s Point Two cible les retraités. « Le concept de l’immeuble est le même qu'en Colombie-Britannique, dit M. Munro. Les gens prennent leur retraite au Yukon, alors qu’avant ils avaient tendance à quitter le territoire ».

En gros, dit-il, les promoteurs s’attendent à ce que les personnes à la retraite vendent leurs maisons pour s’installer en appartement. Ils peuvent alors voyager sans se soucier de l’entretien de leur bien.

Les promoteurs s’attendent aussi à une croissance de la population. En effet, d’après le Bureau des statistiques du Yukon, la population du territoire devrait atteindre 40 000 personnes d’ici 2021.