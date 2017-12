Un calendrier de l'avent grandeur nature à Cap-Pelé

À l'approche des fêtes, tous les moyens sont bons pour attirer les consommateurs. À Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick, une initiative est née pour inciter les acheteurs à rester au village pour faire leur magasinage des fêtes.

Avec la montée en popularité du commerce en ligne et des grands magasins, le village de Cap-Pelé a pris les grands moyens pour stimuler l'économie locale durant cette période de dépenses.

La municipalité a mis sur pied un calendrier de l'avent sous forme de concours quotidien durant tous le mois de décembre.

« Ce sont les entreprises locales qui fournissent les prix, que ce soit des dépanneurs, des épiceries ou des restaurants. Ils veulent tous embarquer. Il y a même des endroits où je n'ai même pas eu la chance de m'y rendre et ils étaient déjà en contact avec moi », indique Justin LeBlanc, agent à la programmation au village de Cap-Pelé.

Le succès a été instantané selon lui et les premiers à s'en réjouir sont les entreprises de la région.

« Ça nous a apporté de la bonne visibilité, puis ça nous sort du monde qu'on n'a pas vu qu'on voit ne verrait pas en hiver à l’habitude », ajoute l’agent à la programmation.

« Dans le village ici on a comme notre propre économie, un peu de tout pour ce dont on a besoin. Donc je pense que tout le monde, on sent qu'ils veulent supporter les entreprises locales, c'est toutes des petites et moyennes entreprises ici puis je pense que c'est une très bonne initiative pour ça.

Créer un sentiment d'appartenance

Durant les mois plus difficiles de l'année, l'initiative arrive à point pour aider les commerçants locaux en créant un sentiment d'appartenance au sein de la communauté.

« C'est important de faire des initiatives comme ça pour éduquer les gens et ça permet aux entreprises de redonner aux gens de la communauté qui les supportent tout au long de l'année. »

L'initiative fonctionne tellement bien, que les organisateurs espèrent en faire une tradition annuelle.

Avec les informations de Gabriel Garon