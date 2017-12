Un convoi de marchandises prend la route vers Churchill

Une première cargaison de marchandises emprunte la nouvelle route de glace lundi pour se rendre à Churchill dans le nord du Manitoba.

Les convois pourront transporter environ 9000 kilos de marchandises par voyage, a déclaré Mark Kohaykewych, propriétaire de Polar Industries. Puis, en janvier, quand la route de glace sera plus compacte, il sera possible d'envoyer jusqu’à 27 000 kilos de marchandise par trajet, estime-t-il.

Question de sécurité

Les chauffeurs mettront leur sécurité en jeux pour emprunter cette route de glace, dit M. Kohaykewych. L’isolement est quelque chose de difficile à comprendre, ajoute-t-il.

Ce n’est pas comme si tu pouvais prendre ton cellulaire pour appeler des secours. Même dans des situations où vous auriez besoin d'aide, les secours n’arrivent pas en plein milieu de la nuit. Mark Kohaykewych, propriétaire de Polar Industries

Le trajet devrait durer entre 30 et 36 heures à travers la broussaille et la toundra. Les chauffeurs voyageront en équipe et ils auront des motoneiges si jamais il arrive quelque chose, dit Mark Kohaykewych.

Juste à temps pour le temps des fêtes

L’équipe de Polar Industries travaille depuis la mi-novembre pour construire une route, principalement de glace, pour relier Gillam à Churchill.

Avec l’aide de membres de la Première Nation crie de Fox Lake, la route a été complétée dimanche.

Les gars ont beaucoup travaillé. Ils avaient parfois des horaires de 14, 16, 18 heures par jour. Mark Kohaykewych, propriétaire de Polar Industries

Une cérémonie s'est déroulée dimanche à la Première Nation crie de Fox Lake pour l'ouverture de la route.