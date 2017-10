Un groupe de médecins manifeste contre la réforme fiscale fédérale, à Toronto

Dimanche, un groupe de médecins qui se nomme Concerned Ontario Doctors a manifesté son inquiétude contre la réforme fiscale du ministre des Finances Bill Morneau devant son bureau de Toronto.

Le groupe affirme que la réforme fiscale « protège les plus riches » et attaque la classe moyenne. « Si ce gouvernement veut vraiment travailler pour la classe moyenne, il doit ralentir ce qu’il fait, il doit stopper ce qu’il fait et ouvrir une commission de travail pour examiner cette réforme », a déclaré Kulvinder Gill, présidente du groupe, durant le rassemblement.