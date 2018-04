Un guichet de bitcoins à Labrador City

De plus en plus d'entreprises qui font le minage de cryptomonnaies s'installent dans l'ouest du Labrador, qui offre ce qu'elles recherchent : des prix d'électricité abordables et un climat froid.

Signe de la croissance de cette industrie, un guichet automatique de bitcoins, la plus connue des cryptomonnaies, est apparu dans un dépanneur de Labrador City, Tobin’s Convenience.

La copropriétaire, Brenda Tobin, espère que la machine attirera de nouveaux clients, même si pour l’heure, ils ne peuvent régler leurs achats avec des bitcoins.

[L’engouement] grandit, affirme-t-elle. Il y a de plus en plus de gens qui l’utilisent. Brenda Tobin, copropriétaire de Tobin's Convenience

Le guichet a été installé dans leur commerce par BlockLAB Development and Services, l’une des entreprises de minage de cryptomonnaies qui se sont installées dans la région.

Les clients peuvent y déposer des billets de banque et recevoir en échange des bitcoins, qui apparaissent dans le portefeuille virtuel de leur téléphone intelligent.

Des projets d'expansion

BlockLAB souhaite prendre de l’expansion, dans la région : elle a déposé une demande de permis auprès de la ville voisine de Wabush où elle veut aussi ouvrir un centre de minage de bitcoins.

« L’ironie, affirme l’un des dirigeants de l’entreprise, Michael Darrigan, c’est qu’on se trouve dans une ville minière. » L’exploitation minière traditionnelle, celle de minerai de fer, a présidé à la fondation des villes voisines de Labrador City et de Wabush.

M. Darrigan surveille de près l’utilisation du guichet installé chez Tobin’s Variety. Son entreprise pourrait installer un deuxième guichet ailleurs si l’engouement pour le premier se confirme.

Trevor Tobin, copropriétaire du dépanneur, est heureux d’être à l’avant-scène d'un mouvement qui pourrait révolutionner les transactions dans le monde.

« Je crois que ça va grandir et que ça pourrait devenir la monnaie que tout le monde utilise à l’avenir, alors nous embarquons maintenant pour faire partie de ce mouvement. »

D'après des informations de Jacob Barker