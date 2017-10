Un important projet récréotouristique à Témiscouata-sur-le-Lac

Témiscouata-sur-le-Lac a donné le feu vert à un imposant projet récréotouristique évalué à environ 14 millions $, aux abords de la marina du secteur Notre-Dame-du-Lac.

Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

L'imposant complexe hôtelier comptera pas moins de 140 unités d'hébergement. Témiscouata-sur-le-Lac, propriétaire de l'emplacement visé pour le projet, a entériné une offre d'achat conditionnelle de 365 000 $ pour le terrain et les bâtiments visés. Le tout devrait être vendu au promoteur, Yohann Murray.

Un centre de santé avec piscine sera intégré, selon ce qui est prévu dans les plans préliminaires. Par ailleurs, ce mégaprojet pourrait comprendre une deuxième phase.

Pour le maire Gilles Garon, ce projet lance un message clair: Témiscouata-sur-le-Lac veut se positionner avantageusement sur le plan touristique au Bas-Saint-Laurent.

Ça fait un an et demi qu'on travaille sur le dossier avec ce promoteur. On veut donc attirer une nouvelle clientèle qui veut venir découvrir notre région.

Gilles Garon, maire de Témiscouata-sur-le-Lac