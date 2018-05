Un magasin historique est toujours à vendre dans le Nord de l’Ontario

Le magasin général de Silver Islet, à l'est de Thunder Bay, a été mis en vente il y a plus d'un an. Il n'a toujours pas trouvé preneur, même si plusieurs personnes ont démontré de l'intérêt.

L'agent immobilier responsable de la vente, Malcolm Clark, est d'avis que l’incertitude entourant le quai de Silver Islet effraie les acheteurs potentiels. Le vieux quai en bois a été fermé en 2013 par Pêches et Océans Canada car il présente un danger pour le public.

Le ministère fédéral essaie de se départir du quai, comme il le fait avec tous ses autres ports de plaisance depuis plusieurs années.

Le quai a été offert à Parcs Canada pour desservir l’Aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur, mais l’agence a décliné la proposition.

Pêches et Océans Canada explorera d’autres options, dont celle de vendre le quai à l’association des campeurs de Silver Islet.

Le secteur connait un imprtant achalandage pendant plusieurs mois de l’année, dont les nombreux visiteurs du parc du Sleeping Giant, situé tout près.

Avec des informations de CBC