Un minimum de 820 cases de stationnement pour Well inc.

Un minimum de 820 cases de stationnement seront nécessaires lors de l'érection du nouveau stationnement à étages de la rue Dépôt en lien avec le projet Well inc.

Un texte de Charles Beaudoin

Alors que les estimations du nombre de cases de stationnement oscillaient toujours entre 700 et 900, le directeur général de la Ville de Sherbrooke, Yves Vermette, a indiqué mardi que le projet actuel ne pourrait compter moins de 820 espaces pour les voitures. Le stationnement de la rue Dépôt peut accueillir en ce moment 220 véhicules.

« Si on regarde un peu dans le futur, à rebâtir un stationnement municipal, c’est certain qu’on ajouterait des cases. On a eu du développement qui s'est fait dans le secteur, comme le centre local d'emploi. On visait donc minimum 300 places. Là, on a un consortium qui nous parle de 300 employés, de 60 logements et d’une tour avec 160 employés. Tout ça donne 820 places... juste ça », résume M. Vermette, tout en stipulant que « le nombre se travaille encore ».

Le directeur général de Sherbrooke s'est invité dans la mêlée de presse où le comité exécutif défendait mardi le processus entourant le règlement d'emprunt de 26 millions de dollars que la Ville a autorisé en décembre en lien avec Well inc.

Il est toujours prévu que la Ville de Sherbrooke soit responsable de la gestion du stationnement, soutient Yves Vermette, qui vante la « complémentarité » du projet Well inc. avec les besoins de la municipalité en frais d'espaces de stationnement. Les coûts du nouveau stationnement à étages sont estimés à 20 millions de dollars.

« Les gens vont souvent être là de jour pour travailler, mais pour les autres qui veulent participer à des activités de soir, consommer dans les restaurants ou autres, ces espaces de stationnement vont être disponibles pour eux. Jumeler les deux ensemble fait qu'on a des économies d'échelles », résume-t-il.