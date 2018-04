Un nouveau barrage pour le centre-ville de Matane

Matane a appris que Québec a décidé de reconstruire le barrage Mathieu-D'Amours du centre-ville. Il s'agit d'un soulagement pour le maire, Jérôme Landry, qui craignait qu'une autre solution soit envisagée.

Un texte de Jean-François Deschênes

L'an dernier, le Centre d’expertise hydrique estimait qu’il ne restait plus que cinq ans de vie à l’infrastructure. Il fallait trouver une solution de remplacement.

Une rencontre est prévue l'automne prochain. La Ville pourra faire part des éléments importants qu'elle aimerait intégrer dans l'élaboration du projet, car il reste encore de nombreuses étapes avant de lancer les travaux. « Ce qu’il reste à faire, c’est de profiter de ces travaux-là pour en faire un projet qui soit attirant pour nos visiteurs. Ça va être utilisé aussi par nos gens, nos citoyens de Matane, donc pour en faire un lieu tout aussi rassembleur que celui qu’on connaissait. »

Ça nous a soulagé parce que là, on va vraiment avoir une infrastructure qui va peut-être nous permettre de faire différentes choses avec, pour en faire un lieu tout aussi intéressant que ce qu’on connaît actuellement. Jérôme Landry, maire de Matane

Le montant de la construction n’est pas connu, mais le maire Landry précise que la Ville n'aura rien à payer.

Il faut aussi s’attendre à une transformation complète. L’objectif serait de maintenir le niveau d'eau actuel, selon ce que lui ont dit les représentants du Centre d’expertise hydrique.

Il espère influencer le choix des architectes pour adapter la nouvelle construction aux besoins de la communauté. « On veut vraiment voir comment on peut mettre à niveau ce qu’on appelle l’axe mer-rivière. Donc à partir du fleuve jusqu’au secteur des Îles. Alors on va regarder ça avec une vue d’ensemble au niveau architectural, mais aussi au niveau de l’urbanisme. »

SOGERM

Le directeur général de la Société de gestion de la rivière Matane (SOGERM), Sébastien Lavoie, va suivre l'évolution du dossier.

Pour l'organisme, trois points sont importants dans l'élaboration d'une nouvelle construction : conserver la pêche au centre-ville, continuer de faire un contrôle des espèces envahissantes et poursuivre le décompte des montaisons de saumon. « C’est sûr que le barrage n’affectera pas nécessairement les montaisons de saumons, n’affectera pas la fréquentation. »

Le barrage, son utilité est vraiment au niveau de la modalité de pêche, de connaître qu’est-ce qui monte dans la rivière, d’être capable d’aller chercher les statistiques requises. Pour nous donc, c’est un outil de gestion. Sébastien Lavoie, directeur général, SOGERM

Le Ministère responsable du barrage n’a pas répondu à nos questions.