Un nouveau complexe immobilier au centre-ville de Rimouski

Un complexe immobilier de 3,5 millions de dollars remplacera deux anciens garages automobiles sur la rue Saint-Germain, dans la partie est du centre-ville de Rimouski.

Le projet comportera quatre immeubles de deux étages. Les 15 unités de logement auront une cour intérieure et une allée de verdure. Ils seront à vendre pour environ 230 000 $.

Le promoteur, Gérard Morneau de la firme Les Appartements MG, a expliqué que la fondation du premier édifice avait déjà été coulée et que le projet devrait être terminé d'ici la fin 2018.

Deux ateliers mécaniques se situaient auparavant sur ce terrain. Avant de commencer la construction, les bâtiments ont été démolis et le sol décontaminé.

Selon la conseillère du district Saint-Germain, Jennifer Murray, ce projet s'inscrit parfaitement dans les efforts de la Ville pour limiter l'étalement urbain et densifier le centre-ville.

C'est toujours dans une optique de densifier et d'amener plus de monde au centre-ville, des résidents aussi au centre-ville, plus près du noyau commercial.

Jennifer Murray, conseillère municipale du district Saint-Germain