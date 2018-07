Un nouveau point de ramassage IKEA à Trois-Rivières

Les clients d'IKEA peuvent désormais faire livrer leurs commandes à Trois-Rivières. Le géant de l'ameublement annonce l'établissement de trois nouveaux points de ramassage au Québec, dont deux autres à Drummondville et Sherbrooke.

Pour 49 $, les clients de la région peuvent faire livrer leurs commandes plus près de chez eux. Dans certains cas, cette nouveauté représenterait une économie pour les clients selon l’entreprise, puisque le tarif de livraison à domicile est de 120 $.

Ces nouveaux points de ramassages appartiennent à l’entreprise Dicom. À Trois-Rivières, l’entrepôt est situé au 3700, boulevard L.P. Normand. À Drummondville, il est au 330, rue Rocheleau.

Au Canada, IKEA compte 13 magasins, un établissement de commerce électronique, six centres de cueillette et de commande et 17 points de ramassage.