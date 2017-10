Un outil pour mesurer la consommation d'énergie à l'Î.-P.-É.

L'Île-du-Prince-Édouard met désormais à la disposition de ses résidents un outil en ligne qui mesure leur consommation d'énergie. La province insulaire est la première à offrir un tel service gratuitement dans le but, dit-elle, d'encourager l'économie d'énergie et de combattre le changement climatique.

Un texte de François Pierre Dufault

La société EnergyX, de Toronto, a développé l'outil en ligne MyEnergyXpert afin de mesurer la consommation d'énergie des bâtiments.

On y entre des données comme l'année de construction, le montant des factures d'électricité et de chauffage, ou encore la marque et l'âge des gros électroménagers. L'outil calcule automatiquement les économies possibles.

L'Île-du-Prince-Édouard est la seule province qui offre MyEnergyXpert gratuitement à tous ses résidents, affirme la ministre de l'Énergie, Paula Biggar.

Le but ultime est d'encourager les Insulaires à réduire leur consommation d'énergie et leur empreinte environnementale. Paula Biggar, ministre de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard

Le président d'EnergyX, Nishaant Sangaavi, estime que la province peut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 38 000 tonnes par année si tous les consommateurs utilisent MyEnergyXpert et suivent les conseils de l'outil pour améliorer l'efficacité énergétique de leur domicile ou de leur commerce.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a signé un contrat de deux ans avec EnergyX pour « moins de 20 000 $ », selon la ministre Paula Biggar. L'outil serait par ailleurs assujetti à loi provinciale sur la protection des renseignements personnels.

Pour l'instant, MyEnergyXpert est seulement offert en anglais. Le gouvernement insulaire dit toutefois avoir l'intention d'en offrir une version française.