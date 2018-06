Un premier guichet automatique municipal à Saint-Roch-des-Aulnaies

La Fédération québécoise des municipalités et Saint-Roch-des-Aulnaies ont inauguré vendredi le premier guichet automatique municipal.

Il est situé dans les futurs locaux de la ville. Il s'agit d'un projet pilote d'un an. Des frais d'utilisation de 2 $ seront exigés pour chaque transaction, peu importe l'institution financière de l'utilisateur.

Le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies, André Simard, ne pense pas que ce montant fixe mettra un frein à l'utilisation du guichet.

Faire 30 kilomètres aller-retour au prix de l’essence aujourd’hui, si on a besoin de comptant, ça va coûter ça de toute façon. André Simard, Saint-Roch-des-Aulnaies

L'installation de ce guichet fait partie d'un projet-pilote chapeauté par la Fédération québécoise des municipalités et Desjardins. Après un an d'utilisation, différentes analyses seront faites et les parties décideront si le guichet demeurera de façon permanente et si les frais d'utilisations seront revus.

Les quatre autres villes choisies pour ce projet-pilote seront annoncées prochainement. La Ville de Kamouraska devrait en être partie prenante. Les élus ont adopté en juin une résolution en faveur du projet.

D’après les informations de Patrick Bergeron