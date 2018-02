Un producteur de marijuana s'établira bientôt dans le nord-ouest du N.-B.

Un nouvel entrepreneur vient de recevoir le feu vert de santé Canada pour procéder à la construction de serres servant à la production de cannabis au Nouveau-Brunswick, mais cette fois, dans le Nord-Ouest, plus précisément dans le DSL de Drummond.

Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Pour la région qui a récemment été touchée par une importante fermeture d'usine et qui verra 180 travailleurs perdre leur emploi, cela vient mettre un baume sur la plaie.

L'entrepreneur connu dans la région, Sylvain Thériault travaille depuis maintenant trois ans sur son projet ; un processus rigoureux qui a été très long à traverser. Pour avoir la permission de Santé Canada de débuter la construction de ses infrastructures, il a dû répondre à plusieurs critères.

Le ministère de la Santé souhaitait entre autres s’assurer qu’aucun membre de la direction n’a de lien avec le crime organisé. De plus, Sylvain Thériault a dû prouver qu’il pourra répondre aux critères de sécurité et de qualité du ministère. « C'est une application très très ardue et très difficile. On demande beaucoup beaucoup d'information », explique-t-il.

Ayant déjà de l'expérience en agriculture, plus précisément en hydroponie, il souhaite se servir de ses connaissances pour offrir un produit de qualité, autant pour le consommateur de cannabis médicinal que récréatif. L’entreprise de Sylvain Thériault se nommera Canna Plants inc.

Pour arriver à la hauteur de ses ambitions, Sylvain Thériault devra faire des investissements qui pourraient atteindre 10 millions de dollars échelonnés en deux phases.

Une autre étape à franchir

La bonne nouvelle que vient de recevoir Sylvain Thériault ne représente toutefois pas la dernière étape à franchir pour être en règle. Pour l’instant, l’entrepreneur a reçu la permission de Santé Canada pour procéder à la construction de ses installations selon les normes, ce qu’il compte faire dès le printemps. Il devra par la suite obtenir un permis de production, qu'il aimerait recevoir à temps pour commencer la production de marijuana au courant de l'été.

Des emplois pour une région qui en a besoin

L’entreprise Canna Plants inc. permettra la création d'une trentaine d'emplois d'ici l'an prochain. De plus, elle pourrait grandir pour atteindre une centaine d'employés si Sylvain Thériault arrive à la développer une fois la production lancée.

On vise, dans un avenir assez proche, cinq tonnes de matière sèche, donc 5 millions de grammes. Donc ça va prendre du monde là. Sylvain Thériault

Dans la région, la nouvelle de cette création d'emploi arrive à point après l'annonce de la fermeture de l'usine Dr. Oetker de Saint-André à la fin janvier. Les élus de Grand-Sault et de Drummond s’entendent pour dire que l’entreprise sera la bienvenue dans la région.

« C'est bon d'avoir de bonnes nouvelles après qu'on ait passé au travers des décisions qui ont été difficiles pour la région », explique le maire de Grand-Sault Marcel Deschênes. « À mesure que l'entreprise va évoluer, il va embaucher jusqu'à un montant de 100-125 [employés] en 2019 ou peut-être début 2020. Pour nous autres, c'est une nouvelle qui est grandiose pis on se réjouit de ça », ajoute le maire de Drummond France Roussel.