Un quinzième annulation chez Escale Gaspésie

Un autre bateau de croisières annule son arrêt à Gaspé en raison de l'obligation, pour les navires, de réduire leur vitesse afin de protéger les baleines noires.

Un texte de Joane BérubéL'équipage du Silver Whisper a fait savoir la semaine dernière qu’il ne s’ancrera pas comme prévu dans la baie de Gaspé, le 19 octobre. Le bateau de 382 passagers avait pris une décision similaire au début du mois de septembre.

Stéphane Sainte-Croix, d'Escale Gaspésie, croit néanmoins qu'il s'agit de la dernière annulation pour la saison, qui se termine la semaine prochaine. « On se rappelle, dit-il, qu'on avait estimé potentiellement 15 annulations qui risquaient de nous pendre au bout du nez. Voilà, avec cette dernière semaine d'activités, on est rendu à 15 donc ça devrait être le portrait final. »

Quatre autres bateaux sont attendus, d'ici la fin de la semaine prochaine, à Gaspé. Les escales ont lieu comme prévu.

Depuis le 11 août, les navires de 20 mètres et plus ne peuvent dépasser une vitesse de plus de 10 nœuds lors de leur passage dans une zone délimitée par Pêches et Océans afin d’éviter les collisions avec les baleines noires. Les navires de croisières circulent habituellement à une vitesse de 15 nœuds.

Ces mesures temporaires ont été édictées après la découverte de plus d’une dizaine de carcasses de baleines noires, une espèce considérée en voie de disparition.

Escale Gaspésie estime que la région de Gaspé a perdu environ 2,5 millions de dollars de retombées en raison de la réglementation de Pêches et Océans.