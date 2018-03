Un salon Job Dating pour réunir employeurs et chercheurs d'emplois

Le Centre local d'emploi et les ressources en employabilité de la MRC de Rimouski-Neigette organisent le troisième Salon Job Dating aujourd'hui. 350 postes sont offerts aux chercheurs d'emploi.

Un texte de Marie-Christine Rioux

Une cinquantaine d'employeurs du Bas-Saint-Laurent sont présents à ce salon.

Selon le comité organisateur, il y a de plus en plus de postes vacants.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent ainsi que la Ville de Rimouski sont les deux organisations qui ont le plus de postes à pourvoir.

Selon Pierre-Luc Michaud, de l'entreprise Entraînement Mitis-Neigette, c'est l'occasion pour les chercheurs d'emploi d'établir un premier contact avec les employeurs.

Le Job Dating, ça permet que l’employeur puisse voir le candidat et (puisse) aussi parler de ses [compétences], de ses compétences, mais également un petit peu de voir son savoir-être, comment il se présente. Juste avec un CV par courriel, on ne peut pas voir ça.

Moins de candidats que d’offres

Un peu plus de 200 chercheurs d'emploi se sont présentés.

Le directeur du Centre local d'emploi de Rimouski et de Mont-Joli, Jean Dupuis, explique que l'organisation s'attendait à accueillir plus de chercheurs d'emplois en cours de journée.

On peut dire que oui, on était un peu surpris. On s’attendait quand même à avoir plus de fréquentation. Avec le nombre d’emplois qu’on a de disponible aujourd’hui. On a près de 350 emplois disponibles.

Jean Dupuis, directeur du Centre local d’emploi de Rimouski et de Mont-Joli