Une année remarquable pour le cinéma au Manitoba

L'industrie du cinéma au Manitoba a eu une excellente année 2017. C'est pratiquement du jamais vu, selon la directrice générale d'On Screen Manitoba, Nicole Matiation.

Les membres de l’Association des professionnels de l'industrie de l'audiovisuel, On Screen Manitoba, ont tourné plus de 15 longs métrages en 2017, deux séries de fiction et entre sept à neuf séries non romanesques, dit Mme Matiation.

On a eu sept longs métrages qui ont démarré en novembre. Normalement, c’est la période où ça ralentit. Mais ça n’a pas du tout ralenti cette année. Nicole Matiation, directrice générale de On Screen Manitoba

Les crédits d’impôt

Les producteurs choisissent les lieux de tournage en tenant compte du facteur économique, explique la directrice générale d'On Screen Manitoba.

Le crédit d'impôt du Manitoba est excellent. Il est excellent pour ceux qui veulent amener des tournages ici et aussi excellent pour les producteurs d’ici. Nicole Matiation, directrice générale de On Screen Manitoba

Le producteur indépendant Charles Clément est du même avis et voit les effets des crédits d’impôt.

Pour chaque dollar que la province investit, il y a 3 dollars de l’extérieur qui viennent finir de financer cette production-là. Charles Clément, producteur indépendant

Si la province ne finance pas l'industrie du cinéma, les productions iront ailleurs, comme en Alberta ou aux États-Unis, dit M. Clément.

L’industrie du cinéma est responsable d’un peu moins de 2000 emplois cette année au Manitoba, selon Nicole Matiation.

C’est un rendement général […]. Il y a d’autres dépenses […] le décor, l'hôtel, la location de voitures, etc. Nicole Matiation, directrice générale d'On Screen Manitoba

La qualité de la main-d'oeuvre

Le talent des membres de l’industrie au Manitoba est reconnu et apprécié, dit la directrice générale. Les équipes sont créatives, aiment collaborer et ont des expériences diversifiées, ajoute-t-elle.

Le milieu étant petit, nos équipes ne sont pas spécialisées en télé ou en cinéma. Ça renforce leur capacité. Nicole Matiation, directrice générale d'On Screen Manitoba

L’année s’achève et, déjà, 2018 promet avec de nombreux projets en vue, dit Nicole Matiation.