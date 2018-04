Une cabane à sucre à l'accent japonais

En prenant possession de l'Auberge de La Pente Abrupte, à Sainte-Paule, en Gaspésie, le Japonais Takeya Kaburaki souhaite maîtriser toute la chaîne de production du sirop d'érable de la cueillette jusqu'à la vente dans son pays.

Un texte de Philippe Grenier, envoyé spécial au Japon

Takeya Kaburaki se spécialise dans l'importation de produits québécois, comme le saumon fumé et le miel, mais son produit vedette, c'est le sirop d'érable.

Son entreprise a introduit la vente des produits de l'érable au Japon il y a une quinzaine d'années. Depuis, Kabuchan International a vendu plus de deux millions de bouteilles de sirop d'érable au Japon, à partir de son catalogue.

Pour mieux profiter de la manne, l'homme d'affaires a acquis l'Auberge de La Pente Abrupte, près de Matane. L'auberge a 11 chambres, en plus de ses 20 000 érables entaillés.

« Nous ne voulons pas seulement vendre un produit, mais bien proposer le produit dans la compréhension du contexte culturel [duquel] il est originaire », lance ce dernier.

« Notre objectif, à terme, est de créer des voyages réguliers pour des Japonais, à l'auberge, pour qu'ils aient une vision globale [de ce qu'est le] sirop d'érable avec les éléments culturels qu'on pourra attacher au tour. »

Il veut recréer le même modèle d'affaires que celui de ses fermes de kaki semi-séché, dans la région de Nagano, au Japon, où plusieurs consommateurs viennent voir la transformation du petit fruit.

Des Japonais friands de l'or blond canadien

Le Canada a exporté 5,4 millions de livres de sirop d’érable en 2017 vers le Japon pour une valeur approximative de 20 millions de dollars.

Le marché japonais a longtemps été le 2e marché d’exportation pour les produits d’érable du Canada derrière les États-Unis. Depuis 2014, il a glissé au 3e rang, puisque l’Allemagne a augmenté ses importations de produits d’érable du Canada.

À l'arrivée du sirop d'érable au Japon, « le condiment sucré fondamental était le miel, donc sa perception était peu développée », explique Takeya Kaburaki. Mais les Japonais l'ont rapidement adopté.

« Ils adorent son goût, la tradition qui y est associée, c'est un produit naturel et il y a les bénéfices pour la santé. »

Au magasin Maple Mania de la gare de Tokyo, on se spécialise dans les produits de l'érable.

Chaque année, le commerce vend 10 millions de petits biscuits à l'érable.

Ça me rappelle le goût des crêpes que ma mère me faisait lorsque j'étais jeune. Le goût est plus doux que le miel ou le sucre et meilleur pour la santé.

Yoshito Mori, gérant du magasin Maple Mania, gare de Tokyo