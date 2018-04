Une centaine de participants pour le colloque en contrôle de terrain à Val-d'Or

Une centaine de travailleurs du secteur minier participent jeudi au colloque en contrôle de terrain de l'Association minière du Québec (AMQ), à Val-d'Or.

Un texte de Thomas Deshaies

La tendance vers l'exploitation de gisements plus en profondeur pose certains défis, explique le président du comité organisateur de l'événement, Dany Audet. « Non seulement les gisements ont tendance à être plus en profondeur, mais ils se complexifient aussi », explique-t-il.

L'exploitation de mines situées à proximité d'anciennes excavations nécessite aussi d'adapter ses méthodes de travail. « Il y a des cas où on retourne dans des secteurs qui ont déjà été minés auparavant, donc avec des anciennes excavations à proximité. Toutes ces données viennent complexifier le travail en contrôle de terrain et mécanique des roches. Mais il y a beaucoup de travail qui est fait là-dedans, la technologie avance, les techniques aussi avancent », souligne M. Audet.

Des drones seraient notamment de plus en plus utilisés, afin de permettre des inspections à certains endroits moins accessibles.

Même l'intelligence artificielle commence à faire son entrée dans le domaine minier. Dany Audet, président du comité de contrôle de terrain de l'AMQ

Sécurité des travailleurs

L'événement a pour objectif de favoriser le partage de connaissances entre les différents acteurs de l'industrie.

L'objectif premier est d'assurer la sécurité des travailleurs, mais l'aspect économique est aussi à l'ordre du jour. « L'aspect économique n'est pas à négliger. On est capable d'être plus efficace dans notre opération aussi, en ayant des bonnes pratiques en contrôle de terrain. Mais la santé/sécurité demeure toujours le focus principal », fait-il savoir.

Toujours selon le président du comité de contrôle de terrain de l'AMQ, les minières bénéficieront de plus en plus des nouvelles technologies, notamment avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'ingénieurs. « C'est une tendance qui va se poursuivre dans les prochaines années », assure-t-il.