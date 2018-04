Une deuxième bleuetière expérimentale à Normandin

Une nouvelle bleuetière d'enseignement et de recherche gérée par l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) verra le jour à Normandin.

L'aménagement d'un deuxième site permettra à l'UQAC de poursuivre ses activités dans le but de développer des méthodes de travail plus efficaces.

Cette bleuetière permettra aux producteurs de la région d’augmenter leur productivité.

Le gouvernement du Québec a d’ailleurs annoncé une aide de près d’un demi-million de dollars. Le projet total est évalué à 875 000 $.

« L’industrie du bleuet génère près de 90 millions de dollars en retombées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces activités d’enseignement et de recherche permettront à notre industrie d’être plus performante et ainsi de mieux se positionner face aux marchés étrangers », explique le député de Dubuc, Serge Simard.

En 2016, un premier site a été aménagé et depuis différentes recherches ont été menées par exemple sur le fauchage thermique.