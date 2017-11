Une entreprise de L'islet ouvre un bureau à Lévis pour faciliter le recrutement

En quête de stratégies pour faciliter le recrutement et la rétention de ses employés, Umano Medical qui se spécialise dans la conception, la fabrication et la mise en marché de lits médicaux, mise sur l'ouverture d'un bureau satellite à Lévis.

Un texte de Guylaine Bussière

L'usine reste en place à l'Islet, mais dès janvier les employés qui travaillent à la recherche et au développement de produits seront installés dans les nouveaux bureaux de Lévis . Christian Cariou, le président d'Umano Medical explique qu'il était important de trouver une façon de faciliter le recrutement en plus d'améliorer la qualité de vie de plusieurs employés qui voyagent à partir de Lévis matin et soir depuis des années: "le taux de chômage est très très bas actuellement dans la région ca nous amène à prendre des décisions pour satisfaire les employés."

Umano Medical assurait le transport d'une vingtaine de ses employés en mini-fourgonnettes depuis des années. A partir de janvier ces employés n'auront plus à passer une heure en voiture matin et soir pour se rendre au travail. Cette décision sourit à Jérôme Marcotte, chargé de projet chez Umano Medical. Le jeune père de famille voyage depuis 14 ans et demi entre Lévis et l'Islet: " je suis père de trois merveileux enfants donc ça va être plus facile la conciliation travail famille."

La direction d'Umano Medical pensait à ouvrir un bureau près de Québec depuis un an et demi déjà. L'entreprise, qui a le vent dans les voiles, doit séduire de nouveaux talents si elle veut poursuivre son expansion. Christian Carion, espère d'ailleurs que l'entreprise atteindra un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars en 2022. Pour y arriver, il faudra que le nombre de ses employés passe de 115 actuellement à 230 dans 5 ans.

Entre 2016 et 2017, le fabriquant de lits médicaux a vu son chiffre d'affaires doubler,il est passé de douze millions à vingt quatre millions de dollars. L'entreprise de l'Islet doit être en mesure d'offrir des avantages aux employés qu'elle souhaite recruter si elle veut poursuivre son expansion précise Monsieur Cariou: "depuis qu'on a annoncé qu'on aura un bureau à Lévis ça nous a aidé à augmenter notre banque de cv."

L'entreprise qui vend ses lits d'hôpitaux au Canada et aux Etats-Unis compte développer les marchés de l'Angleterre et du Brésil. Il y a un an Umano medical a rempoté l'appel d'offres du gouvernement du Québec et fournira les lits aux hôpitaux du Québec pendant cinq ans. L'entreprise a d'ailleurs complété l'installation de ses lits au nouveau CHUM à Montréal à la fin septembre.

Umano Médical est née en 2012 , après que la compagnie Stryker eut fermé son usine de l'Islet pour déménager sa production au Mexique. Quatre des ex-direigents de Stryker, dont Christian Cariou, ont alors décidé de relancer l'entreprise. Cinq ans plus tard les quatre associés ne regrettent pas d'avoir miser sur l'expertise régionale et d'avoir ainsi maintenu l'usine et les emplois en région.