Une entreprise ontarienne veut dominer le marché nord-américain de la fraise de serre

Une entreprise de Kingsville, dans le Sud-Ouest de l'Ontario, devient l'un des plus grands producteurs de fraises en serre en Amérique du Nord et produira des baies fraîches toute l'année.

Mucci Farms, qui était surtout connue jusqu'à maintenant pour ses tomates, poivrons et concombres, met son expertise et ses réseaux commerciaux au service de ce marché au Canada et aux États-Unis pour le faire grandir.

L'entreprise investira au total 36 millions de dollars afin de cultiver plus de 14 hectares de fraises à l'intérieur, la plus grande production en Amérique du Nord.

Pour la prochaine phase de développement de l'entreprise, les propriétaires installeront un éclairage artificiel afin de produire des fraises 12 mois par année.

Selon Joe Spano, vice-président des ventes et du marketing chez Mucci Farms, la demande est grande chez les consommateurs pour avoir des fraises à longueur d'année.

« C'est le message que nous recevons de nos distributeurs. Avoir des fraises locales à Noël ou à la Saint-Valentin serait gagnant pour tout le monde », explique-t-il.

La technologie leur permet également de cultiver des baies sans pesticides.

« Ce sont les fraises les plus propres sur le marché », soutient Danny Mucci, également vice-président des ventes et du marketing chez Mucci Farms.

Une entente avec le gouvernement

Avoir recours à la lumière artificielle entraîne des coûts supplémentaires, notamment sur la facture d'électricité de l'entreprise. Mais les responsables de Mucci disent qu'ils sont parvenus à une entente avec le gouvernement de l'Ontario pour obtenir de l'électricité à prix réduit.

« L'Ontario subventionne l'installation pour voir s'il y a des possibilités de satisfaire l'industrie locale et si nous pouvons fournir des emplois et l'infrastructure nécessaire. C'est un projet pilote », précise M. Spano.

L'année dernière, Mucci Farms avait annoncé qu'elle étendait son activité en Ohio en raison de la flambée des prix de l'électricité.

M. Spano affirme que les plans d'expansion aux États-Unis étaient prévus depuis longtemps et assure que l'entreprise ne quittera pas le Canada.

Mucci Farms emploie 1200 personnes à Leamington et à Kingsville. Une centaine d'emplois seront ajoutés pour la cueillette des fraises.