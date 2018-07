Une huitième acquisition en 18 mois pour Premier Tech

La multinationale Premier Tech a procédé à une huitième acquisition en moins d'un an et demi. Cette fois, c'est la firme d'ingénierie Automation Machine Design (AMD inc.) de Saint-Hubert, sur la Rive-Sud de Montréal, qui passe aux mains de la société louperivoise.

Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Si Premier Tech additionne les achats depuis plusieurs mois, celui de AMD est le premier en sol québécois. La firme d'ingénierie située en Montérégie se spécialise dans la conception et la fabrication d'équipements industriels et automatisés depuis 25 ans.

Par voie de communiqué, le président et chef d'exploitation de Premier Tech, Jean Bélanger, affirme que l'acquisition de AMD s'inscrit dans un plan stratégique global pour l'entreprise. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles compétences stratégiques et de nouvelles plateformes stratégiques qui nous permettront d'augmenter notre capacité de production, affirme-t-il.

Ce sont donc près d'une cinquantaine de personnes qui apporteront tout leur savoir-faire et leur expérience à l'équipe de Premier Tech. Jean Bélanger, président et chef d'exploitation de Premier Tech

Premier Tech emploie actuellement 4200 personnes dans 25 pays. La multinationale réalise des ventes de près de 800 M $ par année.

Plus de détails suivront.