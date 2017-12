Une nouvelle formation pour contrer la pénurie de main-d'œuvre

Le Cégep de Rimouski lance une nouvelle formation en mécanique industrielle afin d'aider les entreprises du secteur manufacturier à recruter de la main-d'œuvre.

Cette attestation d'études collégiales permettra aux étudiants de suivre leur formation en alternant le travail et les études.

C'est un programme qui permet d'aller chercher des compétences en mécanique industrielle, mais également au niveau des ressources humaines et de la coordination des équipes de travail. Linda Viel, directrice adjointe au service des formations continues du Cégep de Rimouski

Trois employés de l'entreprise Miralis de Saint-Anaclet-de-Lessard participent déjà à ce nouveau programme et sont rémunérés pour le faire. Le directeur de la formation et de la qualité chez Miralis, Dominique Légaré, estime que cela pourrait aider au recrutement et à la rétention de main-d'œuvre.

Le plus grand besoin que ça va combler, c'est la capacité chez Miralis d'avoir une équipe en place pour maintenir et entretenir nos équipements. Dominique Légaré, directeur qualité et formation chez Miralis

Dominique Légaré ajoute que Miralis mécanise de plus en plus sa production, ce qui fait que l'entreprise a davantage besoin de mécaniciens et de techniciens de maintenance qui ont les compétences nécessaires pour entretenir et réparer ces équipements.

Pour l'instant, Miralis est la seule entreprise à participer au programme, mais selon Linda Viel, du Cégep de Rimouski, une vingtaine d'entreprises du Bas-Saint-Laurent pourraient en bénéficier.