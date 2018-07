Une nouvelle présidente pour la Chambre de commerce et de l’industrie de Rimouski-Neigette

Catherine Lavoie du Véga Groupe conseil succède à François Dumont au poste de présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette. De nouveaux membres du conseil d'administration ont aussi été élus lors de l'Assemblée générale annuelle mercredi soir.

Un texte d’Édith Drouin

Les cinq nouveaux visages qui se joignent au conseil d’administration sont Caroline Ruest de Miralis, Dave Bernier de la boutique Le P’tit futé, Dominique Brisson de la Bergerie du Faubourg, Alexandre Boudreau du Cégep de Rimouski et Guillaume Sirois de Métro Sirois.

Ces nouveaux venus permettent à la Chambre de commerce d’aller chercher une meilleure représentativité des divers secteurs économiques de Rimouski, comme le secteur manufacturier et le commerce de détail, explique l'ex-président de l'organisation, François Dumont.

Il a des membres dans des secteurs où on était beaucoup moins présent au niveau de la chambre de commerce, on a maintenant Miralis qui va représenter le côté manufacturier, c’est un secteur où on n'était pas nécessairement présent dans les dernières années.

François Dumont, ex-président de la Chambre de commerce et de l’industrie de Rimouski-Neigette