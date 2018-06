Une partie de la promenade Riverside sera fermée pendant sept mois

La promenade Riverside, à Windsor, sera fermée à la circulation, entre le chemin Lauzon et l'avenue Riverdale. Les travaux, qui doivent durer toute la saison de construction, débuteront le lundi 18 juin.

La construction fait partie de la deuxième étape du projet de Riverside Vista, dont la première phase a déjà été complétée.

Mark Winterton, ingénieur pour la Ville de Windsor, indique que les travaux comportent l’installation de nouveaux égouts et de conduites d’eau, de nouvelles bordures en plus de pistes cyclables.

Circulation accrue à prévoir

M. Winterton est conscient que les travaux engendreront des détours et une circulation plus dense. Il affirme que des ajustements seront faits sur les minuteries de certains feux de circulation pour aider à réduire le trafic, mais il estime que celui-ci sera plus dense pendant les premières semaines. L’ingénieur conseille aux automobilistes de prévoir plus de temps le matin et l’après-midi pour leurs déplacements.

Durée des travaux

Les travaux devraient durer environ sept mois, mais cette estimation est sujette à des changements, selon les conditions météo.

Les ouvriers feront leur possible pour sortir de là le plus tôt possible, c’est dans leur intérêt d’avoir fini le plus rapidement possible. Mark Winterton, ingénieur pour la Ville de Windsor

La section de la promenade Riverside sur laquelle auront lieu les travaux sera ouverte à la circulation locale uniquement. M. Winterton estime que la construction devrait avoir un impact minimal sur les commerces du coin.