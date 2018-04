Une pêche au homard autochtone expérimentale au nord de la Gaspésie

Les Malécites de Viger et les Micmacs de Gesgapegiag amorceront une pêche au homard expérimentale au nord de la Gaspésie, dans la zone 19-1.

Un texte de Pierre Cotton avec la collaboration de Joane BérubéPêche et Océans Canada vient d'accorder quatre permis, afin de vérifier s'il y a une quantité suffisante de homard pour soutenir une pêche commerciale sur près de 200 kilomètres de côtes, de Rivière-à-Claude jusqu'à Baie-des-Sables.

Deux permis seront gérés par les Micmacs de la Gaspésie et deux autres par les Malécites de Viger, à raison de 200 casiers par bateau.

Cette pêche permettra de vérifier sur le homard est bel et bien plus abondant dans le Saint-Laurent en raison du réchauffement de l’eau. Le coordonnateur aux pêches commerciales malécites, Guy Pascal Weiner, explique que la population de homard explose et que sa distribution change. L’espèce s’observe de plus au nord, mais aussi dans l’ouest du golfe. « Donc, c'est de vérifier si une pêche serait non seulement rentable, mais durable », ajoute M. Weiner.

La pêche sera rigoureusement documentée.

Catherine Lambert Kozumi, directrice générale de l'Association de gestion halieutique Micmacs et Malécites, indique que le protocole exige des prélèvements à trois profondeurs différentes tout au long de la saison. « Il va falloir mesurer les homards, poursuit Mme Kozumi, puis un chargé de projet va faire un rapport, une analyse sur les densités de homards à travers cette zone-là, éventuellement pour voir si les permis pourraient devenir commerciaux. »

La pêche au homard expérimentale doit débuter à la fin avril et s’étendra durant 10 semaines. Les Micmacs utiliseront leur bateau-école le Niknag avec trois membres d'équipage. Ils espèrent capturer 15 000 livres de homards pour rentabiliser les opérations.