Une recherche pour stimuler l'innovation en agriculture et en foresterie

L'Institut de recherche en économie contemporaine (IREC) déposait la semaine dernière un rapport de recherche sur l'agriculture et la foresterie dans l'Est du Québec. Le dévoilement du rapport coïncide avec la tenue du Sommet sur l'alimentation 2017, le 17 novembre, à Montréal, où divers intervenants du monde agroalimentaire étaient appelés à dessiner la nouvelle politique bioalimentaire du Québec.

Un texte d'Émile Duchesne

Selon le chercheur de l'IREC François L'Italien, l'intérêt de la recherche Agir pour relancer les domaines agricole et forestier des régions de l'Est-du-Québec - Se donner les moyens de réussir est de voir les transformations du modèle des entreprises familiales en agriculture et en foresterie.

Les dynamiques démographiques et la dévitalisation pèsent de plus en plus lourd sur les entreprises agricoles et forestières

François L'Italien, chercheur à L'IREC