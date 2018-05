Une vente trottoir équitable à Trois-Rivières

Une vente trottoir certifiée équitable par Fairtrade Canada bat son plein pour une première année cette fin de semaine sur la rue Notre-Dame à Trois-Rivières. Une quinzaine de commerçants animent l'artère pour l'occasion.

Du café, des fleurs, des plantes et des vêtements équitables font partie des produits qui jonchent les étals.

Selon les organisateurs, de plus en plus de consommateurs recherchent des produits équitables et locaux.

« Les gens posent des questions. Ça vient d'où? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est bio? Il y a plus de sensibilisation », explique Annabelle Caron, agente de développement au Comité de Solidarité Trois-Rivières.

Une quinzaine de commerces participent à l'activité et les consommateurs sont plus nombreux qu'à l'habitude à visiter les commerçants.

« C'est quatre fois plus achalandé qu'un samedi régulier », dit la copropriétaire du Marché Notre-Dame, Geneviève Savard.

La vente se poursuit dimanche.

Avec les informations de Catherine Bouchard