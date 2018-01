Vague de déception dans l’industrie papetière

Les critiques fusent de toutes parts à la suite de la décision préliminaire du Département américain du commerce d'imposer de nouveaux droits compensatoires sur le papier non couché.

Les papeteries devront payer une surtaxe de 0,65 % à 9,93 % si la décision est maintenue.

Au total, sept usines québécoises subiront l’impact de ces droits, dont celle de Produits forestiers Résolu (PFR) d’Alma.

Ça nous donne un bon coup, mais on va travailler fort on va faire du beau papier puis on va garder nos clients.

Employé de PFR à Alma