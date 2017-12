Vers un ralentissement économique pour la Gaspésie l'an prochain

Un ralentissement économique est à prévoir en Gaspésie pour 2018, selon une étude publiée par le Mouvement Desjardins.

L'économiste Chantal Routhier indique que cette tendance à la baisse a été amorcée en 2017 et devrait se poursuivre en 2018.

C'est la diminution des investissements avec l'absence de grands chantiers qui serait en cause.

Déjà en 2017, les investissements ont baissé de 71 % dans la région, avec la fin du chantier de la cimenterie McKinnis à Port-Daniel-Gascons et des parcs éoliens. « Il va falloir voir pour la prochaine année comment l'économie va faire et si les projets vont être capable de prendre le relai ou non de cette croissance-là. »

Il y a eu des gros investissements, ça se termine et il n'y a rien pour les remplacer. Chantal Routhier, économiste, Mouvement Desjardins

Toutefois, l'économiste ajoute que plusieurs secteurs de l'économie gaspésienne se portent bien. « Plusieurs indicateurs sont au vert, notamment l'emploi qui va très bien et la baisse du taux de chômage qui est assez significative cette année. »

Le recrutement de la main-d'œuvre demeure un défi avec le vieillissement de la population.

Le Mouvement Desjardins note aussi qu'au plan démographique, la région entre dans une période de stabilité.