Vingt emplois perdus avec la fermeture du Bar à Poutine Chez Morasse de Val-d'Or

Une vingtaine de personnes perdront leur emploi avec la fermeture du Bar à poutine Chez Morasse de Val-d'Or.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

L'annonce a été faite ce matin aux employés.

La difficulté à trouver du personnel serait à l'origine de la décision.

Le restaurant était déjà fermé deux jours par semaine en raison du manque de main-d'oeuvre explique le propriétaire de Chez Morasse à Rouyn-Noranda, qui est aussi partenaire financier du Bar à poutine Chez Morasse de Val-d'Or.

« Dans notre type de restauration, on travaille avec du volume. Encore plus que dans les restaurants moyens ou haut de gamme. Le fait d'avoir été obligé de fermer les dimanches et lundis, compensait de façon temporaire et finalement, des mois plus tard et on tentait toujours d'ouvrir les dimanches. On n'a jamais été capable de trouver du personnel de cuisine », explique Christian Morasse.

L'endroit fermera ses portes définitivement le samedi 3 février prochain.