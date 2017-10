Vivre au salaire minimum

Chantale Bélanger est opératrice d'une machine à coudre depuis 40 ans, dont la moitié pour le même employeur, et Eunbyul Park, auxiliaire de recherche, se battent pour un salaire minimum à 15 $ l'heure. Témoignages.

Chantale Bélanger travaille tous les jours pour un salaire d’un peu plus de 13 $ l’heure, « après 20 ans au même endroit », insiste-t-elle.

« On est 260 travailleurs, dont une majorité de femmes, beaucoup de mères monoparentales ». La majorité des travailleurs et travailleuses dans son entreprise gagnent un salaire qui oscille entre 12 $ et 13 $ l'heure. Quelques personnes seulement touchent plus de 15 $ l’heure, explique Mme Bélanger.

De la discipline, pas de folies : « je limite mes loisirs », dit-elle.

« J’ai un certain avantage à vivre seule, je n’ai plus d’enfants à la maison », affirme la femme de 58 ans.

Beaucoup de mes collègues de travail sont obligés d’avoir deux emplois pour joindre les deux bouts. Chantale Bélanger

Pensant à une mère seule avec ses enfants, Chantale Bélanger s’interroge : « Qui s’occupe des enfants? Elle les voit quand ses enfants? »

Ils ne peuvent pas avoir des loisirs comme dans « les familles plus à l’aise », déplore-t-elle.

Cette situation est aussi le lot quotidien d’Eunbyul Park, auxiliaire de recherche à l’Université Concordia depuis plus de deux ans.

« Le salaire minimum pour les auxiliaires de recherche pour les étudiants de premier cycle à Concordia se situe entre 14,26 $ et 14,28 $. J’ai dû négocier pour augmenter mon salaire à 15,5 $ de l’heure ».

Cela fait une grande différence, reconnaît Eunbyul, qui est également mère d’un enfant de quatre ans. « Je dois payer pour la garderie de mon enfant, je dois payer pour le foyer et la nourriture », fait-elle remarquer.

L’auxiliaire de recherche, qui a longtemps travaillé dans les restaurants au salaire minimum, explique qu’il lui était « même difficile d’acheter une passe d’autobus ».

Les sorties avec son enfant étaient aussi difficiles. « Il fallait toujours que je m’assure d’avoir mon lunch prêt ».

Au Québec, le salaire minimum est actuellement de 11,25 $ l'heure.