White Pass & Yukon Route vendu au croisiériste Carnival

Le chemin de fer historique canado-américain White Pass & Yukon Route vient d'être vendu au géant des bateaux de croisières Carnival Corporation.

Le circuit de 110 kilomètres qui relie Skagway, en Alaska, à Carcross, au Yukon, avec un prolongement inactif jusqu'à Whitehorse, est détenu par TWC Enterprises Ltd, un groupe d'intérêts canadiens, et représente l'une des plus grandes attractions touristiques de la région.

L'offre d'achat de 290 millions dollars américains doit se conclure le 31 juillet et comprend le chemin de fer, les boutiques de Skagway ainsi que le port de mer qui sera agrandi pour pouvoir accueillir « la nouvelle génération de bateaux de croisière » comme l'indique un communiqué.

Pas de changements dit Carnival

Dans un échange par écrit avec Radio-Canada, le service des communications de Carnival affirme vouloir « maintenir le statu quo au port de Skagway et de l'exploitation du chemin de fer. Nous avons hâte de travailler avec les employés permanents et saisonniers de White Pass [...] mais il est prématuré de parler des détails ».

Une entente a en marge été conclue avec l'entreprise Survey Point basée à Ketchikan, en Alaska, pour poursuivre la gestion du port et du chemin de fer.

Le département américain des transports, qui utilise le port pour faire accoster son traversier, seul transport possible vers la capitale alaskienne Juneau, affirme également ne pas s'attendre à des changements pour l'instant.

Pas de réactions

En plus des croisiéristes, les randonneurs du sentier historique Chilkoot de Parcs Canada utilisent le train de White Pass et Yukon Route pour revenir vers le réseau routier. Parcs Canada n'a pas accordé d'entrevue, mais a affirmé par écrit : « nous avons été avisés de la vente [...] et continuons de travailler pour déterminer comment cette vente risque d'avoir un impact sur les usagers. »

La municipalité de Skagway n'a pas voulu réagir, mais entend discuter de l'annonce lors d'une prochaine rencontre.

Le port accueillera cet été tout juste en deçà de 900 000 passagers des bateaux de croisières sans compter le personnel, selon les données de la municipalité. Sur une base quotidienne, ce nombre peut atteindre plus de 11 000 touristes dans les rues de Skagway, dont la population n'atteint pas 1000 habitants.

Train historique

Le chemin de fer a été inauguré en 1900, à l'époque de la Ruée vers l'or, pour relier Skagway et Whitehorse. La construction est considérée comme un exploit d'ingénierie avec tunnels et ponts de bois construits au creux de vallées pratiquement inaccessibles.

Le minerai du Yukon a pendant des décennies été transporté vers le port de Skagway pour ensuite prendre la mer. Dans les années 1980, toutefois, le train a cessé de circuler pour reprendre du service en 1988 comme attraction touristique. L'entreprise évalue transporter plus de 5000 passagers les jours de la saison estivale.