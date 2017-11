Zenabis fournira du cannabis destiné au marché récréatif

Une entente d'une année a été signée avec l'entreprise britanno-colombienne Zenabis pour l'approvisionnement du gouvernement du Nouveau-Brunswick en cannabis récréatif. Zenabis prévoit créer environ 400 emplois dans dans le village d'Atholville.

Selon l'entente, l’entreprise produira quatre millions de grammes de cannabis et de produits dérivés pour la province, pour une valeur se situant entre 40 et 50 millions de dollars sur un an.

Cette initiative est liée aux préparatifs en vue de la légalisation, par le gouvernement fédéral, du cannabis à usage récréatif, prévue pour juillet 2018.

« Le but de la légalisation fédérale est de sortir le cannabis des mains de nos jeunes et de sortir les revenus de vente de cannabis des mains des criminels, rappelle le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant. Pour ce faire, c'est important de [prévoir] l'approvisionnement. Une journée ce sera pas légal et le lendemain ce sera légal. Alors cette transition est un défi. »

Jusqu'à 400 emplois

Il y a présentement une vingtaine d'employés chez Zenabis, selon May Nazair, des communications de l'entreprise. Dans la prochaine année, ce nombre devrait augmenter à une soixantaine de personnes. L'objectif total est de 400 emplois d'ici trois ans.

« L'objectif de notre expansion est d'aller au-delà des besoins du Nouveau-Brunswick et de profiter des opportunités dans les autres provinces avec qui nous sommes déjà en discussion », ajoute le directeur général de Zenabis, Kevin Coft.

Il s’agit du troisième protocole d’entente visant à assurer un approvisionnement en cannabis pour le marché récréatif. Des ententes ont également été conclues avec Organigram et Canopy Growth Corp. Elles ont été signées avec la société de la Couronne chargée de la surveillance, de la mise en œuvre et de la gestion de la vente au détail du cannabis destiné à un usage récréatif au Nouveau-Brunswick.

« Alors que nous faisons notre entrée dans ce nouveau marché de détail, nous devons assurer un approvisionnement sûr et sécuritaire en cannabis à usage récréatif, a dit le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Croissance démographique du Nouveau-Brunswick, Gilles LePage. Je suis heureux que nous ayons pu conclure cette entente avec un producteur autorisé établi ici, dans le Restigouche. »

Avec les informations de Serge Bouchard et Michèle Brideau.