Horaire des Fêtes : ouvert ou fermé?

Le temps des Fêtes en est un pour se reposer et se retrouver en famille. Bien que le jour de Noël et le jour de l'An soient des congés fériés, certains services sont bien nécessaires et des commerces doivent demeurer ouverts.

Voici donc un guide express pour connaître ce qui est ouvert ou fermé pendant le temps des Fêtes.

Ouvert ou fermé?

Les épiceries à grande surface sont fermées le 25 décembre et retrouvent leur horaire normal à partir du 26 décembre à 13 h, et ce jusqu'au 31 décembre, avant d'être à nouveau fermées le 1er janvier. Les épiceries à petite surface peuvent cependant ouvrir selon leur horaire normal à tout moment pendant cette période. Pour leur part, les succursales de la SAQ Sélection, Classique, Signature et Dépôt ferment leurs portes à 17 h le 24 décembre et le 31 décembre. Les SAQ Express les imiteront, à 19 heures. L'ensemble des SAQ sont fermées le 25 décembre et le 1er janvier. De retour en service le 26 décembre dès 13 h, puis le 2 janvier, également à 13 h.

Les magasins sont fermés le 25 décembre et ouvrent à partir de 13 h le 26 décembre pour le traditionnel Boxing Day. Les rabais durent habituellement une semaine, jusqu'à ce les magasins ne soient à nouveau fermés le 1er janvier. Les horaires normaux reprennent dès le 2 janvier.

Les horaires de la STM sont modifiés les 25 et 26 décembre, ainsi que le 1er et 2 janvier. Il est fortement suggéré de consulter le site de la STM pour connaître les modifications avant de planifier vos déplacements. Notez que le 31 décembre, le métro sera ouvert toute la nuit. Puis, jusqu'au 5 janvier, les enfants âgés de 6 à 11 ans accompagnés d'un adulte pourront voyager gratuitement (autobus et métro).

Les pharmacies peuvent ouvrir selon leur horaire normal, même si plusieurs optent pour un horaire réduit. Une restriction s'applique cependant sur le nombre d'employés en magasin à partir de 17 h les 24, 26 et 31 décembre. Les urgences des hôpitaux sont ouvertes en tout temps, tandis que les CLSC sont fermés pour l'occasion.

Les banques, les caisses et les bureaux de poste sont fermés les 25 et 26 décembre, puis les 1er et 2 janvier. Ils retrouveront leurs horaires habituels le 27 décembre et ensuite le 3 janvier.

Les musées sont fermés le 25 décembre de même que le 1er janvier, mais plusieurs sont ouverts le 26 avec des heures réduites. L'horaire demeure normale dans la période médiane.

