Journée internationale des célibataires : le pour et le contre du célibat!

Saviez-vous que le 11 novembre est une journée extrêmement populaire en Chine? Effectivement, on y célèbre, depuis les années 1990, la Journée internationale des célibataires. Dans les faits, il n’y pas qu’en Chine qu’on la souligne : l’engouement de célébrer la fierté d’être célibataire s’est propagé aux quatre coins de la planète! Et si on la fêtait à notre façon, maintenant, en dressant une liste des avantages et des inconvénients d’être célibataire?

Le gazon semble toujours plus vert chez le voisin. Du coup, les personnes célibataires envient parfois leurs proches qui sont en couple, par exemple lors d’une soirée glaciale d’hiver où elles peinent à se réchauffer sur le divan. La chaleur d’un autre corps, à côté, serait bien pratique, tsé! Pour leur part, celles qui vivent la vie à deux depuis plusieurs années manifestent parfois que leur « liberté » leur manque… Genre vouloir transformer un 5 à 7 du jeudi en 5 à 12 : 47 sans avoir de compte à rendre à personne. À chacune ses arguments pour vanter ou non le célibat!

Être célibataire, c’est le fun parce que…

Vous pouvez manger ce que vous voulez quand vous le voulez! Vous n’avez pas envie de cuisiner en rentrant à la maison à 20 h 30? Un bol de céréales fera amplement l’affaire.

Le bordel règne chez vous? C’est de votre faute et vous l’assumez totalement! Les sous-vêtements « usés » là, sur le plancher de la salle de bain parce que le panier à linge sale déborde, ça ne vous lève pas le cœur de les ramasser.

Vous n’avez pas envie de sortir, malgré une invitation à souper chez des amis? Personne n’est là pour vous faire sentir mal ou vous inciter à revenir sur votre décision.

Vos vacances, vous les planifiez quand vous voulez et où vous voulez.

Être célibataire, c’est ennuyant parce que…

Partager une bonne bouteille de vin et un succulent souper, le vendredi soir après une semaine folle au boulot, ça fait toujours du bien.

Et des samedis soirs seule à la maison, vous finissez par vous en lasser.

Vous n’avez personne que vous avez spontanément envie de texter à n’importe quelle heure simplement pour envoyer une dizaine d’émoticônes de cœur. Puis, les recevoir en retour, ça met du soleil dans une journée. Oui, c’est quétaine, mais c’est le fun quand même!

Être vraiment complice avec une autre personne, savoir qu’elle nous comprend, nous accepte avec nos défauts et nos faiblesses, ça n’a pas de prix.

Quand des scientifiques se prononcent sur le célibat!

Pourquoi des scientifiques ont-ils décidé de mener une enquête sur le célibat? On se le demande bien… Mais peu importe, des résultats étonnants sont ressortis : les célibataires seraient apparemment en meilleure santé, en plus d’avoir l’esprit plus créatif… ou du moins davantage de temps pour laisser libre cours à leur créativité. Finalement, les célibataires feraient de meilleurs amis.

Femmes célibataires de ce monde, soyez fières!

