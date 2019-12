2019 : une année active sur le plan extraterrestre!

Alors que l’heure est aux rétrospectives annuelles, les experts s’entendent : 2019 fut une année exceptionnelle sur le plan extraterrestre! Les potentielles observations rapportées d’ovnis, de vaisseaux spatiaux ou carrément d’êtres provenant d’une autre planète auraient été assez crédibles au cours des 12 derniers mois. Hum, est-ce que ça veut dire que l’année 2020 sera davantage active à ce niveau? Ce sera certainement à surveiller de près…

Lors d’un sondage de type paranormal réalisé au cours des cinq dernières années, on aurait découvert que 55% des adultes croient aux fantômes, alors que 51% d’entre eux sont convaincus que les extraterrestres existent. Sous quelle forme, exactement? Ça, ça reste à voir… et la liste des réponses peut s’avérer assez longue puisque chacun aime normalement laisser libre cours à son imagination, à ce niveau! Mais quand même, ces statistiques demeurent impressionnantes si on prend en considération que, en comparaison, la même étude révèle que 25% des adultes croient en Dieu!

Maintenant, en quoi 2019 peut-elle bien s’illustrer comme une année dite « clé » dans la recherche et l’observation d’une vie extraterrestre?

Et si les « petits bonhommes verts » ne voulaient plus se cacher de nous…

Un ovni n’est plus ce qu’il était. Façon de parler, ça va de soi. Ce qu’on veut dire, c’est que la recherche d’extraterrestres est beaucoup plus crédible qu’il y a 60 ou 50 ans, ou même 20 ou 10 ans. Non seulement les appareils pour observer une vie autre que la nôtre dans la galaxie sont plus performants et sophistiqués, des découvertes comme celle des exoplanètes, à titre d’exemple, en 1995, ont positivement fait jaser et se sont même vues soulignées par la science (et non uniquement la science-fiction).

C’est ainsi qu’on se retrouve à l’aube de 2020 avec de nombreuses possibilités de rencontres potentielles entre nous, humains, et eux, extraterrestres. Aux États-Unis, les experts ont tendance à être particulièrement alertes en ce qui a trait à ce type d’expérience. Ainsi, le National UFO Reporting Center, entre autres, a répertorié des cas sérieux d’activité extraterrestre que ce soit au New Jersey, au mois d’août 2019, ou encore en Ohio et au Nouveau-Mexique, en septembre dernier.

Une liste des États américains les plus propices à recevoir la visite de créatures d’un autre monde a même été établie. La voici (dans aucun ordre précis) :

Alaska

Maine

Montana

Vermont

Washington

Pourquoi? Car un climat plus frais ferait apparemment davantage de l’œil aux extraterrestres qu’une température tropicale…

Du coup, les endroits aux États-Unis où les « petits bonhommes verts » n’aimeraient pas aller seraient, quant à eux :

Alabama

Géorgie

Louisiane

Mississippi

Texas

Mais bon, si l’année 2019 en fut une bonne pour l’activité extraterrestre, tout ça peut encore « prendre des forces » en 2020 et les observations pourraient se multiplier à des endroits dits plus inusités, comme le Québec, pourquoi pas? On s’entend qu’il peut y faire assez froid, merci!

(sources : nypost.com, journaldemontreal.com et entertainment.ie)